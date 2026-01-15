Прокуратура организовала проверку по факту отключения холодной воды из-за аварии на магистральном водопроводе на проезде Литвинова ЖКХ

Пенза, 15 января 2026. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы по поручению областной прокуратуры организовала проверку по факту отключения холодного водоснабжения из-за аварии на магистральном водопроводе на проезде Литвинова.

«Днем 15 января в Пензе произошел порыв на магистральном водоводе холодного водоснабжения, расположенного на проезде Литвинова, 1А. В результате аварии без коммунального ресурса остались более 40 многоквартирных домов, 330 частных домовладений и объекты социальной инфраструктуры. Аварийная бригада ООО «Горводоканал» выполняет ремонтные работы. По поручению прокуратуры области прокуратура Октябрьского района города Пензы организовала проведение проверки, в ходе которой будут установлены обстоятельства аварии, дана оценка деятельности ресурсоснабжающей организации по своевременному устранению ее последствий, а также соблюдению прав граждан на бесперебойное обеспечение коммунальной услугой», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что надзорное ведомство особое внимание уделит вопросам длительности перерыва подачи воды и организации подвоза воды населению, проанализирует наличие оснований для перерасчета платы потребителям.

«При наличии оснований будет приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Фактическое восстановление водоснабжения поставлено на контроль», — добавляется в тексте.