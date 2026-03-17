20:06:03 Вторник, 17 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Евгений Рушаков назначен замначальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области

17.03.2026

Печать

Пенза, 17 марта 2026. PenzaNews. Полковник полиции Евгений Рушаков назначен на должность заместителя начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области с 16 марта. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале управления.

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области

«Он будет курировать вопросы регистрационно-экзаменационной работы, технического и дорожного надзора», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что Евгений Рушаков родился в 1974 году.

«Всю свою служебную деятельность посвятил Госавтоинспекции. Начал службу в органах внутренних дел с 1999 года в должности инспектора дорожного надзора. С 2011 по 2016 год проходил службу в отделе надзора управления Госавтоинспекции региона, с 2016 по 2024 год руководил межрайонным регистрационно-экзаменационным отделом ГИБДД (город Пенза), с 2024 года был назначен на должность заместителя начальника центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции Пензенской области. Имеет два высших образования: техническое и юридическое», — указано в тексте.

В нем отмечается, что Евгений Рушаков отмечен ведомственными наградами, в том числе медалью «За отличие в службе» I, II и III степеней, нагрудным знаком «За отличие в службе ГИБДД» I и II степеней, нагрудным знаком «200 лет МВД России», памятным юбилейным нагрудным знаком «300 лет российской полиции».


Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама