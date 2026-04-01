В прокуратуре региона прошло заседание коллегии по вопросам осуществления надзора за процессуальной деятельностью следственных органов СУ СКР по Пензенской области Общество

Пенза, 1 апреля 2026. PenzaNews. Заседание коллегии по вопросам осуществления надзора за процессуальной деятельностью следственных органов регионального следственного управления СКР состоялось в прокуратуре Пензенской области в минувшую вторник, 31 марта.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Открывая заседание, прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков подчеркнул, что от эффективности прокурорского надзора зависит обеспечение законности на досудебной стадии уголовного судопроизводства, в том числе соблюдение конституционных прав и свобод граждан, обоснованность принимаемых процессуальных решений, качество расследования уголовных дел.

С докладом о результатах проверки эффективности ведомственного контроля и прокурорского надзора за процессуальной деятельностью следственных органов СУ СКР по Пензенской области выступил и.о. начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры области Вячеслав Кандрашкин.

Он проинформировал, что в 2025 году прокуроры направили в суд более 520 уголовных дел, расследованных следователями СУ СКР по Пензенской области. При осуществлении проверок в деятельности регионального ведомства выявлено более 2 тыс. нарушений, в целях устранения которых принято 369 актов прокурорского реагирования. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 15 должностных лиц.

В центре внимания прокуроров продолжают оставаться вопросы соблюдения законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, в том числе по организации и проведению сверок учетно-регистрационной документации, выявлению укрытых от учета преступлений, проверке законности процессуальных решений, контролю за своевременным возобновлением досудебных производств и другие.

В целях пресечения нарушения разумных сроков уголовного судопроизводства, исключения фактов незаконного привлечения граждан к уголовной ответственности, защиты конституционных прав и обеспечения возмещения причиненного преступлениями ущерба прокуроры ориентированы на осуществление упреждающего надзора за расследованием уголовных дел.

По итогам заседания выработаны конкретные мероприятия по организации системной работы на данном направлении и улучшению ее качества, сообщается на сайте прокуратуры Пензенской области.