04:34:05 Понедельник, 6 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В прокуратуре региона прошло заседание коллегии по вопросам осуществления надзора за процессуальной деятельностью следственных органов СУ СКР по Пензенской области

12:43 | 01.04.2026 | Общество

Печать

Пенза, 1 апреля 2026. PenzaNews. Заседание коллегии по вопросам осуществления надзора за процессуальной деятельностью следственных органов регионального следственного управления СКР состоялось в прокуратуре Пензенской области в минувшую вторник, 31 марта.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Открывая заседание, прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков подчеркнул, что от эффективности прокурорского надзора зависит обеспечение законности на досудебной стадии уголовного судопроизводства, в том числе соблюдение конституционных прав и свобод граждан, обоснованность принимаемых процессуальных решений, качество расследования уголовных дел.

С докладом о результатах проверки эффективности ведомственного контроля и прокурорского надзора за процессуальной деятельностью следственных органов СУ СКР по Пензенской области выступил и.о. начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры области Вячеслав Кандрашкин.

Он проинформировал, что в 2025 году прокуроры направили в суд более 520 уголовных дел, расследованных следователями СУ СКР по Пензенской области. При осуществлении проверок в деятельности регионального ведомства выявлено более 2 тыс. нарушений, в целях устранения которых принято 369 актов прокурорского реагирования. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 15 должностных лиц.

В центре внимания прокуроров продолжают оставаться вопросы соблюдения законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, в том числе по организации и проведению сверок учетно-регистрационной документации, выявлению укрытых от учета преступлений, проверке законности процессуальных решений, контролю за своевременным возобновлением досудебных производств и другие.

В целях пресечения нарушения разумных сроков уголовного судопроизводства, исключения фактов незаконного привлечения граждан к уголовной ответственности, защиты конституционных прав и обеспечения возмещения причиненного преступлениями ущерба прокуроры ориентированы на осуществление упреждающего надзора за расследованием уголовных дел.

По итогам заседания выработаны конкретные мероприятия по организации системной работы на данном направлении и улучшению ее качества, сообщается на сайте прокуратуры Пензенской области.


Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама