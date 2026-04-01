Олег Мельниченко и Евгений Балицкий обсудили дальнейшую реализацию специального инфраструктурного проекта в Запорожской области

13:25 | 01.04.2026 | Общество

Пенза, 1 апреля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и глава Запорожской области Евгений Балицкий обсудили дальнейшую реализацию специального инфраструктурного проекта на территории региона.

Фото: Vk.com/ov_melnichenko

«Обсудили с Евгением Витальевичем Балицким дальнейшую реализацию специального инфраструктурного проекта на территории Запорожской области. Здесь в этом году нам предстоит восстановить 18 объектов, жизненно необходимых людям. Уже сданы в эксплуатацию артезианская скважина в Токмаке, напорный канализационный коллектор в Чапаевке, в Пологах — два дома, где отремонтировали кровлю. Отмечу, что разруха не во всех случаях вызвана ударами укронацистов. Инфраструктура в регионе не обновлялась более 30 лет. Исправляем эту ситуацию», — написал Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере Max в среду, 1 апреля.

Он сообщил, что губернатор Запорожской области от имени жителей региона выразил пензенцам благодарность за поддержку.

«Евгений Витальевич уверен, что люди будут помнить вклад наших земляков в налаживание нормальной жизни», — подчеркнул Олег Мельниченко.


Читайте также
В Пензе мужчина ударил мать деревянным черенком, возбуждено уголовное дело В Пензе в суд направлено дело об организации проституции и вовлечении в занятие проституцией
В Пензенской области за сутки произошло два пожара «Пензаэнерго» в 2025 году выполнило технологическое подключение объектов под ключ по 239 заявкам
Мошенники выманили у жителя Пензы около 5 млн. рублей Реальный срок грозит жительнице Пензы, которая похитила из магазина дорогой алкоголь
Все новости
Актуальное

