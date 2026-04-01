04:34:16 Понедельник, 6 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Асфальтобетонный завод «Пензавтодора» возобновил работу после зимы

15:36 | 01.04.2026 | Общество

Печать

Пенза, 1 апреля 2026. PenzaNews. Асфальтобетонный завод муниципального бюджетного учреждения «Пензавтодор» возобновил работу после зимы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Пензы.

Фото: Penza-gorod.ru

В нем уточняется, что первая партия горячей асфальтобетонной смеси уже отгружена.

«Собственное производство помогает не только экономить и более точно планировать сроки и объемы поставки асфальтобетона, но и зарабатывать. В прошлом году средства, вырученные от поставки смеси другим организациям, направлены на покупку шнекороторной установки для уборки снега», — отмечается в тексте.

Из него следует, что в настоящее время сотрудники МБУ «Пензавтодор» точечно устраняют дефекты на проезжей части, работа ведется в микрорайоне Кривозерье и на улице Калинина, в планах — перекресток улиц Окружной и Воронова; к середине апреля будут поставлены в план и более протяженные участки дорог.

«Всего за лето планируется отремонтировать 19 участков общей площадью 335 тыс. кв. метров, провести ямочный ремонт на 9,5 тыс. кв. метрах, выполнить ямочный ремонт струйно-инъекционным методом на площади 5,5 тыс. кв. метров», — сказано в тексте.


Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама