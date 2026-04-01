Асфальтобетонный завод «Пензавтодора» возобновил работу после зимы

Пенза, 1 апреля 2026. PenzaNews. Асфальтобетонный завод муниципального бюджетного учреждения «Пензавтодор» возобновил работу после зимы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Пензы.

В нем уточняется, что первая партия горячей асфальтобетонной смеси уже отгружена.

«Собственное производство помогает не только экономить и более точно планировать сроки и объемы поставки асфальтобетона, но и зарабатывать. В прошлом году средства, вырученные от поставки смеси другим организациям, направлены на покупку шнекороторной установки для уборки снега», — отмечается в тексте.

Из него следует, что в настоящее время сотрудники МБУ «Пензавтодор» точечно устраняют дефекты на проезжей части, работа ведется в микрорайоне Кривозерье и на улице Калинина, в планах — перекресток улиц Окружной и Воронова; к середине апреля будут поставлены в план и более протяженные участки дорог.

«Всего за лето планируется отремонтировать 19 участков общей площадью 335 тыс. кв. метров, провести ямочный ремонт на 9,5 тыс. кв. метрах, выполнить ямочный ремонт струйно-инъекционным методом на площади 5,5 тыс. кв. метров», — сказано в тексте.