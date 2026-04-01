Олег Мельниченко вручил региональные награды военнослужащим и росгвардейцам, несущим службу в зоне проведения СВО Общество

Пенза, 1 апреля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вручил региональные награды военнослужащим и росгвардейцам, несущим службу в зоне проведения специальной военной операции.

«Обязательно во время поездок в подшефные регионы Пензенской области встречаюсь с земляками, которые несут службу в зоне проведения СВО. Вручил отличившимся военнослужащим и бойцам Росгвардии награды Пензенской области — ордена «За мужество и отвагу», — написал Олег Мельниченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в среду, 1 апреля.

Он сообщил, что передал специальному отряду быстрого реагирования «Агат» два десятка FPV-дронов, которые уже показали свою эффективность.

«Пусть наши ребята сильнее бьют врага, а родная Пензенская область всегда поможет и поддержит. Победа будет за нами!» — подчеркнул Олег Мельниченко.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, росгвардейцы вручили губернатору памятный знак специального отряда быстрого реагирования с гербом и логотипом СОБР.