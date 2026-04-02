Пенза получила из областного бюджета 216 млн. рублей на обеспечение жильем детей-сирот

15:24 | 02.04.2026 | Общество

Пенза, 2 апреля 2026. PenzaNews. Пенза получила из регионального бюджета 216 млн. рублей на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

«Получили из регионального бюджета 216 млн. рублей на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выделенные средства позволят нам приобрести 49 квартир с готовой отделкой. На сегодняшний день проводятся конкурсные процедуры, недвижимость закупаем напрямую у застройщика. Рассчитываем, что уже осенью молодые люди смогут воспользоваться своим правом и въехать в благоустроенное жилье, которое, надеюсь, станет надежной базой в их самостоятельной взрослой жизни», — написал глава Пензы в своем канале в мессенджере Max в четверг, 2 апреля.

Он поблагодарил губернатора Пензенской области Олега Мельниченко за поддержку и внимание к вопросу обеспечения жильем детей-сирот.

«В настоящее время очередь, образованная в предыдущие годы, ликвидирована. Предоставление жилых помещений для сирот осуществляется в плановом порядке. За последние три года в Пензе мы смогли обеспечить новыми квартирами 438 человек», — отметил Олег Денисов.


