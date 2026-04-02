В Пензе прошел смотр готовности аэромобильной группировки ГУ МЧС России по региону

16:42 | 02.04.2026 | Общество

Пенза, 2 апреля 2026. PenzaNews. Плановый смотр готовности аэромобильной группировки (АМГ) главного управления МЧС России по Пензенской области прошел в преддверии начала пожароопасного сезона.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

В ходе мероприятия был проведен строевой смотр личного состава и всей необходимой техники, входящей в состав АМГ.

Особое внимание уделялось проверке состояния пожарно-спасательного оборудования, средств индивидуальной защиты и исправности транспортных средств, обеспечивающих мобильность группировки.

Кроме того, с представителями АМГ был проведен детальный инструктаж по технике безопасности при выполнении служебных обязанностей.

Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Пензенской области — это слаженное нештатное подразделение, насчитывающее 100 высококвалифицированных сотрудников пожарно-спасательных частей и инспекторов государственной инспекции по маломерным судам.

Комплектование АМГ осуществляется с учетом специфики региона и потенциальных угроз, что позволяет максимально эффективно ликвидировать последствия различных происшествий, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Пензенской области.


