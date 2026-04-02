Олег Мельниченко в ДНР встретился с представителями «Народной дружины» Общество

Пенза, 2 апреля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей поездки в Донецкую народную республику встретился с представителями молодежного объединения «Народная дружина».

«Пообщался с ребятами из донецкой «Народной дружины». Цель этого молодежного объединения — развитие патриотического воспитания, пропаганда здорового образа жизни, привлечение добровольцев к охране общественного порядка. Предложил им поучаствовать в сборах нашего отряда содействия полиции «Тигр». В свою очередь они пригласили пензенцев на свои полевые сборы. Думаю, что нужно заключить соглашение между пензенским «Тигром» и донецкой «Народной дружиной». У ребят общие светлые цели, направленные на защиту нашей Родины и ее граждан», — написал Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере Max в четверг, 2 апреля.

«Возложил цветы к мемориальному комплексу, посвященному погибшим героям. Здесь похоронен первый глава Донецкой народной республики Александр Владимирович Захарченко. Я знал его лично. Считаю очень важным на примере жизни этого выдающегося человека объяснять молодежи, как важно отстаивать интересы родной страны и своего народа», — подчеркнул губернатор.