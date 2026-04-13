Олег Денисов оценил состояние площадок празднования Дня Победы в Пензе

Пенза, 13 апреля 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов оценил состояние площадок празднования Дня Победы в ходе утреннего обхода города в понедельник, 13 апреля.

«В традиционный утренний обход сегодня включили памятные места и площадки празднования Дня Победы. В том числе наши проспекты [Строителей и Победы], улицы 8 Марта, Пушкина, Бекешскую, Ладожскую, Рахманинова, Луначарского, Каракозова, Долгова, Плеханова. «Пензавтодор» приводит в порядок территории у монумента воинской и трудовой славы, стелы «Город трудовой доблести», мемориала «Селикса», памятника «Проводы», в скверах Бессмертного полка и «Журавли», — написал Олег Денисов в своем канале в мессенджере Max.

Он отметил, что «бизнесу также пора активизироваться».

«Напоминаю: к майским дням необходимо освежить внешний вид входных групп, ограждений, навести чистоту на прилегающих к объектам участках. По установке флаговых композиций работа пока ведется слабо, нужен результат!» — подчеркнул глава города.

Олег Денисов добавил, что немало замечаний и к ресурсоснабжающим организациям.

«На улице Ладожской, 91, зимой из-за аварии разрыли часть внутридворовой дороги и тротуара, которые ранее были благоустроены по программе «Мой двор». Вопрос серьезный, взял на личный контроль. Поручил районам составить список адресов с похожей ситуацией. Если до 9 мая асфальт не восстановят, составим протоколы», — написал он.