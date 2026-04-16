21:37:05 Четверг, 16 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе планируется сократить число предоставляемых в аренду самокатов

15:04 | 16.04.2026 | Общество

Печать

Пенза, 16 апреля 2026. PenzaNews. Число средств индивидуальной мобильности (СИМ), предоставляемых в аренду партнером сервиса «Самокаты Яндекс Go» в Пензе, планируется сократить в три раза по сравнению с 2025 годом. Соответствующая информация размещена на сайте мэрии по итогам встречи, в которой приняли участие глава Пензы Олег Денисов, замглавы администрации города Дарья Просточенко, начальник управления муниципального имущества Юрий Блузма и индивидуальный предприниматель Артур Хасаншин, который является партнером сервиса «Самокаты Яндекс Go».

Фото: пресс-служба администрации Пензы

«Компания планирует запуск в областном центре проката электросамокатов в ближайшее время. Оператору напомнили, что в Пензе на законодательном уровне установлены требования к размещению средств индивидуальной мобильности. Определены специальные места для парковки. Их организацией будет заниматься «Яндекс» в строгом соответствии с правилами благоустройства», — говорится в сообщении на сайте администрации города.

«По информации Артура Хасаншина, технически реализовано ограничение на использование сервиса несовершеннолетними. Кроме того, в этом году количество СИМ, доступных для аренды, будет в три раза меньше, чем в 2025-м. Такое решение принято в целях повышения контроля, обеспечения безопасности и порядка», — добавляется в тексте.


Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама