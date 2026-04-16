В Пензе планируется сократить число предоставляемых в аренду самокатов Общество

Пенза, 16 апреля 2026. PenzaNews. Число средств индивидуальной мобильности (СИМ), предоставляемых в аренду партнером сервиса «Самокаты Яндекс Go» в Пензе, планируется сократить в три раза по сравнению с 2025 годом. Соответствующая информация размещена на сайте мэрии по итогам встречи, в которой приняли участие глава Пензы Олег Денисов, замглавы администрации города Дарья Просточенко, начальник управления муниципального имущества Юрий Блузма и индивидуальный предприниматель Артур Хасаншин, который является партнером сервиса «Самокаты Яндекс Go».

«Компания планирует запуск в областном центре проката электросамокатов в ближайшее время. Оператору напомнили, что в Пензе на законодательном уровне установлены требования к размещению средств индивидуальной мобильности. Определены специальные места для парковки. Их организацией будет заниматься «Яндекс» в строгом соответствии с правилами благоустройства», — говорится в сообщении на сайте администрации города.

«По информации Артура Хасаншина, технически реализовано ограничение на использование сервиса несовершеннолетними. Кроме того, в этом году количество СИМ, доступных для аренды, будет в три раза меньше, чем в 2025-м. Такое решение принято в целях повышения контроля, обеспечения безопасности и порядка», — добавляется в тексте.