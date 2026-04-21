ВАЖНО Владимир Путин провел рабочую встречу с Олегом Мельниченко. Стенограмма

Олег Денисов поздравил муниципальных служащих с Днем местного самоуправления

12:00 | 21.04.2026 | Общество

Пенза, 21 апреля 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником.

Фото: Penza-gorod.ru

«Уважаемые коллеги! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником! На ваших плечах лежит огромная ответственность: от вашей работы напрямую зависят уровень благополучия земляков, их доверие к власти и уверенность в завтрашнем дне. Служение людям — чрезвычайно важная миссия, требующая глубоких знаний, самоотдачи, умения слышать каждого, кто обращается за помощью», — отметил он.

Олег Денисов добавил, что этот праздник имеет отношение и ко всем неравнодушным гражданам — тем, кто не просто живет в любимом городе, а деятельно участвует в его судьбе.

«Они не остаются в стороне от решения насущных проблем, проявляют инициативу, объединяют соседей для добрых дел. Вносят свой вклад в процветание малой родины», — констатировал глава Пензы.

Он пожелал работникам органов местного самоуправления крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов и новых достижений.

«Пусть доверие и поддержка пензенцев будут вашей главной опорой, а результаты труда приносят удовлетворение и заслуженное признание», — цитирует поздравление Олега Денисова пресс-служба мэрии.


Читайте также
В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который пытался спровоцировать конфликт в ночном баре В селе Коповка Вадинского района огонь уничтожил дом
До двух лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая похитила из магазина дорогой алкоголь Жительница Каменки осуждена за убийство мужа, ее знакомый — за укрывательство преступления
В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в кафе Уголовное дело возбуждено против пензенца, который повторно попался на пьяной езде
Все новости
Актуальное

