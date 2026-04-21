В Пензенском районе после вмешательства прокуратуры вдове участника СВО предоставлен земельный участок

13:26 | 21.04.2026 | Общество

Пенза, 21 апреля 2026. PenzaNews. Земельный участок предоставлен вдове участника специальной военной операции после вмешательства прокуратуры Пензенского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Пензенском районе после вмешательства прокуратуры вдове участника СВО предоставлен земельный участок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Орган местного самоуправления незаконно отказал вдове погибшего участника СВО в постановке на учет в качестве лица, имеющего право на бесплатное предоставление земельного участка в собственность, по причине ее регистрации на момент гибели супруга на территории другого района. Прокуратура внесла представление главе Пензенского района», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 19.9 КоАП РФ «Нарушение порядка предоставления земельных или лесных участков либо водных объектов».

«Благодаря прокурорскому вмешательству права женщины восстановлены, ей в собственность предоставлен земельный участок», — подчеркивается в тексте.


