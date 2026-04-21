В Пензенском районе после вмешательства прокуратуры вдове участника СВО предоставлен земельный участок Общество

Пенза, 21 апреля 2026. PenzaNews. Земельный участок предоставлен вдове участника специальной военной операции после вмешательства прокуратуры Пензенского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

«Орган местного самоуправления незаконно отказал вдове погибшего участника СВО в постановке на учет в качестве лица, имеющего право на бесплатное предоставление земельного участка в собственность, по причине ее регистрации на момент гибели супруга на территории другого района. Прокуратура внесла представление главе Пензенского района», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 19.9 КоАП РФ «Нарушение порядка предоставления земельных или лесных участков либо водных объектов».

«Благодаря прокурорскому вмешательству права женщины восстановлены, ей в собственность предоставлен земельный участок», — подчеркивается в тексте.