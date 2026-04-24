В Пензенской области расширен круг членов семей участников СВО, имеющих право на региональные меры соцподдержки

24.04.2026 | Общество

Пенза, 24 апреля 2026. PenzaNews. Круг членов семей участников специальной военной операции, имеющих право на региональные меры соцподдержки, расширен в Пензенской области по инициативе прокуратуры. Соответствующие изменения внесены в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области» в ходе 36-й очередной сессии Законодательного собрания региона в пятницу, 24 апреля.

«В соответствии с областным законодательством, несовершеннолетним детям участников специальной военной операции, а также обучающимся в образовательных организациях по очной форме и не достигшим 23 лет предоставляется ежемесячная денежная выплата на оплату проезда во всех видах транспорта общего пользования в размере 1 тыс. 80 рублей. Однако такого права лишены достигшие совершеннолетия дети, которые закончили школу и не приступили по независящим от них обстоятельствам к обучению в колледже или вузе и остаются на иждивении родителей. Эта же категория детей не учитывается наравне с иными близкими родственниками при определении первоочередного права на получение единовременной материальной помощи в случае гибели (смерти) военнослужащего», — говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального парламента.

В нем добавляется, что рассмотренный на сессии законопроект предусматривает расширение понятия «члены семей военнослужащих» в целях предоставления перечисленных мер соцподдержки указанной категории детей участников СВО.


Читайте также
Василий Чирков получил удостоверение и нагрудный знак депутата Заксобрания Пензенской области «Ростелеком» выступил партнером конкурса школьных медиацентров в Пензенской области
Житель Пензенской области подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере Житель Нижнего Ломова, повторно попавшийся за рулем в нетрезвом виде, получил 240 часов обязательных работ и лишился автомобиля
Жительница Белинского района получила условный срок за покушение на дачу взятки полицейскому Жительница Заречного лишилась 300 тыс. рублей после сообщения о замене ключа от домофона
