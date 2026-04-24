В Пензенской области расширен круг членов семей участников СВО, имеющих право на региональные меры соцподдержки Общество

Пенза, 24 апреля 2026. PenzaNews. Круг членов семей участников специальной военной операции, имеющих право на региональные меры соцподдержки, расширен в Пензенской области по инициативе прокуратуры. Соответствующие изменения внесены в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области» в ходе 36-й очередной сессии Законодательного собрания региона в пятницу, 24 апреля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В соответствии с областным законодательством, несовершеннолетним детям участников специальной военной операции, а также обучающимся в образовательных организациях по очной форме и не достигшим 23 лет предоставляется ежемесячная денежная выплата на оплату проезда во всех видах транспорта общего пользования в размере 1 тыс. 80 рублей. Однако такого права лишены достигшие совершеннолетия дети, которые закончили школу и не приступили по независящим от них обстоятельствам к обучению в колледже или вузе и остаются на иждивении родителей. Эта же категория детей не учитывается наравне с иными близкими родственниками при определении первоочередного права на получение единовременной материальной помощи в случае гибели (смерти) военнослужащего», — говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального парламента.

В нем добавляется, что рассмотренный на сессии законопроект предусматривает расширение понятия «члены семей военнослужащих» в целях предоставления перечисленных мер соцподдержки указанной категории детей участников СВО.