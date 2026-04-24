На трассе М5 в черте Пензы запланированы ремонтные работы

15:02 | 24.04.2026 | Общество

Пенза, 24 апреля 2026. PenzaNews. Ремонтные работы планируется провести на участке федеральной трассы М5 «Урал» от поворота с улицы Одесской в Пензе в направлении Самары. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Поволжуправтодор».

На трассе М5 в черте Пензы запланированы ремонтные работы.

«С понедельника, 27 апреля, дорожники начнут фрезеровать старое покрытие на полосе движения в сторону Самары», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что в 2025 году работы проводились на участке в районе поворота на микрорайон Заря, выездов с проспекта Победы и улицы Кронштадтской, где было выполнено восстановление слоев дорожной одежды.

«В этом году на завершающем этапе ремонта будет восстановлено покрытие на участке с 629 км по 633 км», — уточняется в сообщении.

В нем поясняется, что с 27 апреля на участке ремонта будет временно пропускная способность автодороги и будут введены ограничения скоростного режима.

«Завершить работы планируется до октября 2026 года», — добавляется в тексте.


