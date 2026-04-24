В Пензенской области можно будет подтвердить право на льготный проезд в пригородных поездах с помощью цифрового ID Общество

Пенза, 24 апреля 2026. PenzaNews. Проект закона, предусматривающий возможность для граждан, имеющих право на льготный проезд в железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении, подтвердить свой статус с помощью цифрового ID в мессенджере «Макс», поддержан депутатами Законодательного собрания Пензенской области в ходе 36-й очередной сессии в пятницу, 24 апреля.

Согласно информации, размещенной на сайте регионального парламента, соответствующие изменения внесены в закон «Об установлении льготы по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных организаций, лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях, обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Пензенской области».

Закон вступит в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.