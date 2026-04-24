Более 1,5 млрд. рублей предоставлено муниципалитетам Пензенской области на ремонт дорог — губернатор

Пенза, 24 апреля 2026. PenzaNews. Более 1,5 млрд. рублей предоставлено муниципалитетам Пензенской области в 2026 году для проведения работ по ремонту дорог. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Поручил активизировать работу по ремонту дорог. Всего в 2026 году муниципалитетам предоставлено на эти цели более 1,5 млрд. рублей», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в пятницу, 24 апреля, по итогам прошедшего заседания регионального правительства.

Олег Мельниченко уточнил, что планируется привести в порядок более 86 км дорог местного значения.

«Ход работ держу на особом контроле. Потребовал отдельного внимания к строительству подъездной дороги к индустриальному парку «Мастер» и ремонту дорог в Кузнецком районе к всероссийскому сельскому Сабантую. Для сдачи этих объектов установлены очень жесткие сроки», — добавил губернатор.