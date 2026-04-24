19:06:54 Пятница, 24 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Более 1,5 млрд. рублей предоставлено муниципалитетам Пензенской области на ремонт дорог — губернатор

18:01 | 24.04.2026 | Общество

Печать

Пенза, 24 апреля 2026. PenzaNews. Более 1,5 млрд. рублей предоставлено муниципалитетам Пензенской области в 2026 году для проведения работ по ремонту дорог. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Поручил активизировать работу по ремонту дорог. Всего в 2026 году муниципалитетам предоставлено на эти цели более 1,5 млрд. рублей», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в пятницу, 24 апреля, по итогам прошедшего заседания регионального правительства.

Олег Мельниченко уточнил, что планируется привести в порядок более 86 км дорог местного значения.

«Ход работ держу на особом контроле. Потребовал отдельного внимания к строительству подъездной дороги к индустриальному парку «Мастер» и ремонту дорог в Кузнецком районе к всероссийскому сельскому Сабантую. Для сдачи этих объектов установлены очень жесткие сроки», — добавил губернатор.


Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама