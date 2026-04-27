Светлана Акимова награждена почетной грамотой министерства региональной безопасности Пензенской области Общество

Пенза, 27 апреля 2026. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности министра региональной безопасности Пензенской области Василий Ложкин вручил почетную грамоту вице-президенту нотариальной палаты региона Светлане Акимовой.

Фото: Judge.pnzreg.ru

«Вице-президент нотариальной палаты Пензенской области Светлана Акимова удостоена награды министерства региональной безопасности за высокий профессионализм, а также значительный личный вклад в организацию бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем отмечается, что почетная грамота вручена ей по случаю Дня нотариата, который ежегодно отмечается 26 апреля.

Акимова Светлана Борисовна родилась в селе Грибоедово Иссинского района Пензенской области 7 апреля 1956 года.

В 1980 году окончила Саратовский юридический институт имени Д.И. Курского по специальности «Правоведение». Кандидат юридических наук.

С 10 августа 1994 года была назначена на должность нотариуса во второй пензенской государственной нотариальной конторе.

С 18 сентября 1994 года работает в должности нотариуса города Пензы.

С 2008 по 2014 годы дважды избиралась на должность президента нотариальной палаты Пензенской области.

С 29 апреля 2014 года по 27 апреля 2017 года являлась членом правления нотариальной палаты Пензенской области.

С 28 апреля 2017 года была президентом нотариальной палаты Пензенской области. 13 мая 2025 года на этот пост был избран нотариус Кузнецкого района Роман Коршунов.

Награждена нагрудным знаком ФНП «За заслуги перед нотариатом», медалью «За усердие» II степени, медалью ФНП «За добросовестный труд в нотариате» III степени.

Имеет медаль «Материнская доблесть».