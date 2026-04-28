Олег Мельниченко призвал усилить меры безопасности в связи с предстоящими праздниками

12:16 | 28.04.2026 | Общество

Пенза, 28 апреля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал усилить меры безопасности в связи с предстоящими майскими праздниками.

Олег Мельниченко призвал усилить меры безопасности в связи с предстоящими праздниками

Фото: Pnzreg.ru

«Обеспечение безопасности граждан потребует концентрации усилий, привлечения значительных сил и средств. Праздники должны пройти в спокойном режиме», — сказал глава региона в ходе заседания антитеррористической комиссии в Пензенской области, которое состоялось в облправительстве.

Он добавил, что в обеспечении безопасности будут задействованы сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, а также других ведомств и служб.

«Хочу еще раз напомнить, что мы организуем мероприятия в условиях проведения СВО, враг будет искать любую лазейку, чтобы омрачить праздник. Наша задача — быть готовыми ко всем возможным вариантам развития ситуаций и предусмотреть все до мелочей во избежание каких-либо трагических последствий», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в Пензе основные торжества по случаю Дня Победы будут организованы у монумента воинской и трудовой славы пензенцев. Утром там пройдет парад, днем — легкоатлетическая эстафета.

Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате в целях безопасности.

Вечером с Ласточкиных гор будет запущен салют, также запланированы фейерверки на Юбилейной площади и у стелы «Город трудовой доблести».


