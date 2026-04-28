В Пензенской области в обеспечении безопасности и общественного порядка на майские праздники будут задействованы более 2,5 тыс. человек Общество

Пенза, 28 апреля 2026. PenzaNews. Более 2,5 тыс. человек будут задействованы в обеспечении безопасности и общественного порядка на территории Пензенской области в период майских праздников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

«1 мая мероприятия охватят 22 населенных пункта, а 9 мая праздничные события развернутся в 84 населенных пунктах области. Ожидается, что в торжествах примут участие более 150 тыс. человек. Для поддержания должного порядка и безопасности в эти дни на улицы выйдут свыше 1,5 тыс. сотрудников органов внутренних дел, подкрепленные более чем 120 бойцами Росгвардии, и около 900 представителей общественных объединений правоохранительной направленности», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что перед началом каждого мероприятия запланированы тщательные инструктажи для всех задействованных в обеспечении безопасности нарядов полиции.

«Для предотвращения любых инцидентов в местах проведения празднований будет организован досмотр участников и зрителей с использованием современных стационарных и ручных металлодетекторов», — добавляется в тексте.

В сообщении подчеркивается, что сотрудники Госавтоинспекции уделят повышенное внимание вопросам организации дорожного движения.

«Будут тщательно проработаны подъездные пути, пешеходные маршруты и места парковки автотранспорта в непосредственной близости от мест проведения праздничных мероприятий, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ и максимальную безопасность для всех присутствующих», — говорится в пресс-релизе.