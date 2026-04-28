В Пензе 7-9 мая будет действовать временная схема организации дорожного движения

Пенза, 28 апреля 2026. PenzaNews. Временная схема организации дорожного движения утверждена в Пензе с целью обеспечения безопасности жителей и гостей города в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню Победы.

Согласно информации, размещенной на сайте администрации города, 7 мая с 19.00 до 21.00 в связи с репетицией парада, а также 9 мая с 6.00 до 16.00 (кроме общественного транспорта до 8.00) будет прекращено движение от монумента воинской и трудовой славы пензенцев до кольцевого пересечения улиц Карпинского и 8 Марта, по улице Коммунистической — от улицы Карпинского до улицы Дзержинского, по улице Луначарского — от Гагаринского путепровода до пересечения с проспектом Победы, по проспекту Победы — от улицы Ленина до пересечения с улицей Беляева, по улице Ленина — от проспекта Победы до Гагаринского путепровода.

Также будет прекращено движение транспорта с 20.00 8 мая до 23.00 9 мая по улице Пушкина — на участке от улицы Володарского до улицы Московской, 9 мая с 10.00 до 23.00 по улице Бакунина — от улицы Толстого до улицы Суворова, по улице Новый Кавказ — от улицы Толстого до улицы Пугачева, по улице Пугачева — от улицы Новый Кавказ до улицы Некрасова.

В рамках проведения праздничного фейерверка на Юбилейной площади 9 мая с 20.00 до 23.00 будет прекращено движение транспорта по улице Суворова — от улицы Бекешской до улицы Кулакова (кроме транспорта общего пользования до 21.00), по улице Толстого — от улицы Суворова до улицы Пушкина, по улице Некрасова — от улицы Суворова до улицы Пушкина.

Стоянка транспорта будет запрещена с 20.00 8 мая до 16.00 9 мая на участках от монумента воинской и трудовой славы пензенцев до кольцевого пересечения улиц Карпинского и 8 Марта, на улице Коммунистической — от улицы Карпинского до улицы Дзержинского, на проспекте Победы — от улицы Ленина до пересечения с улицей Беляева.

Помимо этого, остановка и стоянка будут запрещены с 20.00 8 мая до 23.00 9 мая на улице Суворова — от улицы Кулакова до улицы Бекешской, на улице Бакунина — от улицы Толстого до улицы Суворова, на улице Новый Кавказ — от улицы Толстого до улицы Пугачева, на улице Пугачева — от улицы Новый Кавказ до улицы Некрасова, в этот же период стоянку запретят на улице Пушкина — на участке от улицы Володарского до улицы Московской.