Представители власти выразили соболезнования в связи с кончиной Ивана Щеблыкина

Пенза, 29 апреля 2026. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко, спикер Законодательного собрания Вадим Супиков, члены облправительства, депутаты регионального парламента, временно исполняющий полномочия председателя пензенской гордумы Сергей Васянин и глава города Олег Денисов выразили соболезнования родным и близким заслуженного деятеля науки РФ, доктора филологических наук, почетного профессора Пензенского государственного педагогического университета имени В.Г. Белинского и ПГУ Ивана Щеблыкина, скончавшегося на 99-м году жизни.

«Иван Павлович Щеблыкин родился 19 января 1928 года в Алтайском крае. Всю свою жизнь он посвятил литературоведению и изучению творчества М.Ю. Лермонтова. Любовь к литературе он привил нескольким поколениям студентов. В 1967 году Иван Павлович Щеблыкин приехал в Пензу и стал доцентом – заведущим кафедрой литературы в Пензенском государственном педагогическом институте имени В.Г. Белинского. С 1975 по 2007 год Иван Павлович Щеблыкин заведовал кафедрой русской и зарубежной литературы. В 2007-2014 годах был заведующим кафедрой журналистики. В 1979-1982 годах был проректором ПГПИ по научной работе», — говорится в некрологе, размещенном на сайте правительства Пензенской области.

В нем отмечается, что за годы своей работы в Пензе Иван Щеблыкин опубликовал около 300 работ, в том числе 15 книг, среди которых — учебник для вузов «История русской литературы XI-XIX веков», монография «М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество», книги «Классика и современность», «У истоков русского исторического романа» и другие.

«Стал автором ряда глав и разделов трехтомного вузовского учебника «История русской литературы XIX века». [...] Опубликовал большое количество литературоведческих статей, посвященных главным образом М.Ю. Лермонтову, в центральных и межрегиональных научных изданиях Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Саранска, Ульяновска, Пензы, Тамбова. Был постоянным инициатором и основным организатором крупных международных и всероссийских конференций, посвященных творчеству писателей-земляков. [...] Был главным редактором «Лермонтовских выпусков», постоянным автором центральных научно-методических журналов «Литература в школе», «Филологические науки» (Москва), «Сура» (Пенза) и других», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что Иван Щеблыкин вел большую работу по пропаганде духовно-нравственных и эстетических ценностей русской литературы, его научная школа получила широкое признание среди образовательных учреждений и литературоведов Российской Федерации.

«Добрая память о профессоре Иване Павловиче Щеблыкине навсегда останется в памяти его учеников и всех, кому посчастливилось знать этого яркого, неординарного человека», — подчеркивается в тексте.

В нем уточняется, что прощание с покойным пройдет в храме Живоначальной Троицы в Останкино в Москве 2 мая в 11.00.