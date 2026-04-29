17:49:17 Среда, 29 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Специалисты «Пензаэнерго» с начала года выявили факты незаконного размещения линий связи более чем на 1,4 тыс. опор ЛЭП

13:06 | 29.04.2026 | Общество

Печать

Пенза, 29 апреля 2026. PenzaNews. Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» выявили незаконное размещение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) более чем на 1,4 тыс. опор линий электропередачи (ЛЭП) с начала 2026 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

«С начала 2026 года выявлено 1 тыс. 442 подвеса на 1 тыс. 416 опорах ЛЭП. Всего же энергетики выявили более 151 тыс. подвесов на 129 тыс. опор», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что ведется работа по легализации размещения стороннего имущества в отношении 25,7 тыс. подвесов, обнаруженных на 15,8 тыс. опорах.

«В частности, по 12,7 тыс. подвесов на 6,2 тыс. опор идет претензионно-исковая работа», — отмечается в тексте.

В сообщении напоминается, что размещение ВОЛС на энергообъектах строго регламентируется законодательством РФ и категорически запрещено без согласования с сетевой организацией.

«В случае уклонения либо отказа операторов от оформления размещения телеком-оборудования в установленном порядке или при отсутствии возможности выявить собственника имущества сетевая компания самостоятельно демонтирует незаконный подвес. К настоящему времени незаконно установленное стороннее имущество демонтировано с 246 опор. С претензиями по отсутствию услуг связи конечным абонентам необходимо будет обращаться в компанию, с которой у них заключены соответствующие договоры», — говорится в пресс-релизе.


Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама