В Пензе почтили память бывшего губернатора Василия Бочкарева

14:00 | 29.04.2026 | Общество

Пенза, 29 апреля 2026. PenzaNews. Представители власти и общественности возложили цветы к бюсту бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева, со дня рождения которого 29 апреля исполнилось 77 лет.

В Пензе почтили память бывшего губернатора Василия Бочкарева

Фото: Max.ru/omelnichenko

«Почтили память выдающегося земляка, которого я считаю одним из лучших своих учителей. 77 лет исполнилось бы сегодня Василию Кузьмичу Бочкареву, первому губернатору Пензенской области. Его руководство стало для нашего региона настоящим экономическим и социокультурным прорывом. Пензенская область превратилась в субъект РФ, на который равняются другие. Считаю, что в истории Пензенской области можно выделить две значимые эпохи — Льва Ермина и Василия Бочкарева», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере «Макс».

Он отметил, что бюст Василия Бочкарева, к которому в этот день возложили цветы те, кто знал, любил и уважал бывшего главу региона, неслучайно установлен на Юбилейной площади.

Фото: Max.ru/omelnichenko

«И областная филармония, и киноконцертный зал «Пенза», и сама Юбилейная площадь появились благодаря решению губернатора Бочкарева — как и множество других культурных и спортивных объектов даже в самых отдаленных районах области», — напомнил руководитель субъекта федерации.

«Спасибо Василию Кузьмичу за все, что он сделал для родного региона. В годы его руководства началось возвращение в севооборот зараставших полей, возрождение животноводства, становление малого и среднего бизнеса, приход инвесторов. Благодаря ему Пензенская область была полностью газифицирована. Наша задача — с благодарностью хранить память о Василии Кузьмиче Бочкареве и приумножать его наследие», — подчеркнул Олег Мельниченко.


