В Пензенском районе продолжается ремонт участка дороги на подъезде к селу Кучки

Пенза, 7 мая 2026. PenzaNews. Ремонт участка протяженностью 6,4 км региональной дороги «Колышлей — Сердобск — Беково» — Кучки» продолжается в Пензенском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона.

«Работы ведутся на подъезде к селу Кучки. На 3 км дороги уже усилена ее несущая способность. Применяется технология холодной регенерации. Укладывается щебеночное основание, добавляется цемент, и рециклер все перемешивает с добавлением эмульсии. Укрепленное основание дороги поливают водой для равномерного затвердевания материала», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что после завершения этих работ будет начата укладка асфальтобетонного покрытия, а затем рабочие нанесут разметку и отремонтируют обочины.

«В прошлом году был отремонтирован отрезок этой дороги длиной 3 км от трассы Р-207 и до села Большая Елань, в 2023 году обновлено свыше 14 км дороги между Кучками и Большой Еланью», — напоминается в сообщении.