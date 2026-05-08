Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки в связи с застройкой участков на береговой линии вблизи Золотаревки Общество

Пенза, 8 мая 2026. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки, организованной в связи с застройкой земельных участков на береговой линии вблизи рабочего поселка Золотаревка Пензенского района Пензенской области.

«В комментариях в аккаунте приемной председателя СК России А.И. Бастрыкина в социальной сети «ВКонтакте» размещено обращение по вопросу возможного нарушения прав жителей Пензенского района Пензенской области. На протяжении 3 лет вблизи рабочего поселка Золотаревка на береговой линии одного из водохранилищ осуществляется застройка земельных участков, переданных в пользование частным лицам и организациям. Кроме того, в ходе проведения работ осуществляется массовая вырубка лесных насаждений, а территория огорожена заборами и шлагбаумами. В связи с этим доступ местных жителей к водному объекту ограничен, они лишены возможности посещать места отдыха и купания», — говорится в сообщении, размещенном в сообществе информационного центра СКР в соцсети «ВКонтакте» в минувший четверг, 7 мая.

В нем добавляется, что данная ситуация освещалась в социальной сети.

«В СУ СК России по Пензенской области организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Сергею Васильевичу Родионову доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в тексте.