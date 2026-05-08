15:06:00 Пятница, 8 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки в связи с застройкой участков на береговой линии вблизи Золотаревки

11:06 | 08.05.2026 | Общество

Печать

Пенза, 8 мая 2026. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки, организованной в связи с застройкой земельных участков на береговой линии вблизи рабочего поселка Золотаревка Пензенского района Пензенской области.

Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки в связи с застройкой участков на береговой линии вблизи Золотаревки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В комментариях в аккаунте приемной председателя СК России А.И. Бастрыкина в социальной сети «ВКонтакте» размещено обращение по вопросу возможного нарушения прав жителей Пензенского района Пензенской области. На протяжении 3 лет вблизи рабочего поселка Золотаревка на береговой линии одного из водохранилищ осуществляется застройка земельных участков, переданных в пользование частным лицам и организациям. Кроме того, в ходе проведения работ осуществляется массовая вырубка лесных насаждений, а территория огорожена заборами и шлагбаумами. В связи с этим доступ местных жителей к водному объекту ограничен, они лишены возможности посещать места отдыха и купания», — говорится в сообщении, размещенном в сообществе информационного центра СКР в соцсети «ВКонтакте» в минувший четверг, 7 мая.

В нем добавляется, что данная ситуация освещалась в социальной сети.

«В СУ СК России по Пензенской области организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Сергею Васильевичу Родионову доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в тексте.


Читайте также
Житель Пензенской области обвиняется в покушении на содействие террористической деятельности В Пензе утверждено обвинительное заключение по делу о ДТП, унесшем жизнь молодого мужчины
Мошенники выманили у жителя Пензенского района около 500 тыс. рублей Жительница Кузнецка лишилась более 1,4 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях
Мост через пруд Озерный в Камешкирском районе будет закрыт до 4 июня В Пензе женщина выпала из автобуса
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама