Утверждена программа «Переход к экономике замкнутого цикла на территории Пензенской области» Общество

Пенза, 8 мая 2026. PenzaNews. Региональная программа «Переход к экономике замкнутого цикла на территории Пензенской области» утверждена постановлением регионального правительства №329-пП.

«Цель программы — формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья; снижение доли размещения (захоронения) отходов; повышение уровня вовлечения в хозяйственный оборот отработанных автомобильных покрышек, иловых осадков, отходов строительства, отходов электро- и электронного оборудования», — сказано в документе.

В нем уточняется, что реализация программы рассчитана на 2026-2030 годы.

«Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет внебюджетных средств. Прогнозируемый объем средств составит 8,2 млрд. рублей», — добавляется в тексте.

В документе перечислены ожидаемые результаты программы к 2030 году: количество утилизированных отработанных автомобильных покрышек — 10 тыс. тонн; доля иловых осадков, направленных на участок стабилизации для производства техногрунта, — 50%; количество введенных в эксплуатацию объектов утилизации вторичных ресурсов, в том числе утилизации отходов строительства, отходов электро- и электронного оборудования, — 3 единицы; доля утилизации отходов электро- и электронного оборудования от общего количества таких отходов — 50%; доля утилизированных отходов строительства и отходов ухода за древесно-кустарниковыми посадками в общем объеме их образования — 50%; количество утилизированных аккумуляторов с электролитом — 0,3 тыс. тонн; количество созданных мест для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп от населения — 10 единиц; доля учащихся, охваченных проектами и социальными программами в сфере экономики замкнутого цикла, — 5%.