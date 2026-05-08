В Пензе участники акции «Сад памяти» посадили 90 деревьев у школы №80 Общество

Пенза, 8 мая 2026. PenzaNews. Девяносто деревьев посажено около школы №80 имени В.К. Бочкарева в Пензе в ходе акции «Сад памяти», прошедшей в преддверии Дня Победы.

Фото: Pnzreg.ru

В ней приняли участие школьники, члены их семей, представители власти и общественных организаций, а также работники МБУ «Пензавтодор».

«Всего совместными усилиями трудовой десант высадил 90 саженцев каштана, рябины и сосны. 81 дерево — в честь каждого года, прошедшего со дня Великой Победы, и еще девять — в честь 9 Мая, самой значимой даты в истории нашей страны», — говорится в сообщении, размещенном на сайте пензенской гордумы.

Важность подобных акций отметил временно исполняющий полномочия председателя гордумы Сергей Васянин.

«Сегодня мы создаем не просто зеленую зону, которая станет местом притяжения для многих пензенцев, а живой мемориал, который с годами будет напоминать потомкам о великом подвиге наших предков. [...] Эта инициатива объединяет поколения. Дети, сажая деревья вместе со своими мамами, папами, дедушками и бабушками, не только знакомятся с историей собственных семей, но и чувствуют личную причастность к сохранению памяти, становясь хранителями этой истории и передавая эстафету благодарности и уважения дальше», — сказал Сергей Васянин, слова которого приводятся в сообщении.

В тексте отмечается, что в рамках масштабной работы по озеленению города в апреле 2026 года в Пензе было посажено 5 тыс. деревьев.