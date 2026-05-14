В лагере «Юность» завершается косметический ремонт в зданиях — глава Пензы Общество

Пенза, 14 мая 2026. PenzaNews. Косметический ремонт в зданиях на территории детского оздоровительного лагеря «Юность» подходит к завершению. Об этом сообщил глава Пензы Олег Денисов по итогам проверки готовности лагеря к приему детей.

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«Осмотрели столовую, спальные корпуса, бассейн и площадки для активного отдыха. Педагогический состав и команда охраны полностью укомплектованы. Косметический ремонт в зданиях подходит к завершению», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» вечером в минувшую среду, 13 мая.

Глава города напомнил, что в этом году «Юность» отмечает 50-летний юбилей.

«По этому случаю муниципалитет готовит подарок — новый уличный спортивный комплекс. Депутаты городской думы тоже присоединятся и установят турники. Постараемся успеть к 1 июня. Еще сформируем костровое место для вечерних сборов, об этом просили ребятишки. Уверен, что им понравится и большой экран, предназначенный для просмотра фильмов на открытом воздухе, проведения мероприятий», — отметил Олег Денисов.

Он сообщил, что в будущем запланирован капитальный ремонт корпуса №5.