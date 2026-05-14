В Пензенской области после вмешательства прокуратуры участнику СВО возвращено водительское удостоверение

14:23 | 14.05.2026 | Общество

Пенза, 14 мая 2026. PenzaNews. Прокуратура Мокшанского района Пензенской области защитила права участника специальной военной операции, который ранее по делу об административном правонарушении был лишен водительского удостоверения, а после получения госнаграды в период прохождения военной службы ходатайствовал о его возврате, однако получил отказ.

«Установлено, что житель Мокшанского района за участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции указом президента Российской Федерации в сентябре 2024 года награжден государственной наградой – медалью «За отвагу». В феврале 2026 года мужчина обратился к мировому судье Мокшанского района с ходатайством о прекращении исполнения ранее назначенного ему по делу об административном правонарушении наказания и возврате водительского удостоверения, которого он был лишен. Однако в удовлетворении ходатайства было отказано. При этом, согласно закону, изъятое водительское удостоверение подлежит возврату гражданину без проверки знания правил дорожного движения и медицинского освидетельствования со дня награждения государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем поясняется, что прокуратура в целях восстановления прав участника СВО принесла протест на определение мирового судьи.

«В результате вмешательства надзорного ведомства права военнослужащего восстановлены, водительское удостоверение ему возвращено», — сказано в тексте.


