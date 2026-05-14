В Пензенской области после вмешательства прокуратуры участнику СВО возвращено водительское удостоверение

Пенза, 14 мая 2026. PenzaNews. Прокуратура Мокшанского района Пензенской области защитила права участника специальной военной операции, который ранее по делу об административном правонарушении был лишен водительского удостоверения, а после получения госнаграды в период прохождения военной службы ходатайствовал о его возврате, однако получил отказ.

«Установлено, что житель Мокшанского района за участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции указом президента Российской Федерации в сентябре 2024 года награжден государственной наградой – медалью «За отвагу». В феврале 2026 года мужчина обратился к мировому судье Мокшанского района с ходатайством о прекращении исполнения ранее назначенного ему по делу об административном правонарушении наказания и возврате водительского удостоверения, которого он был лишен. Однако в удовлетворении ходатайства было отказано. При этом, согласно закону, изъятое водительское удостоверение подлежит возврату гражданину без проверки знания правил дорожного движения и медицинского освидетельствования со дня награждения государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем поясняется, что прокуратура в целях восстановления прав участника СВО принесла протест на определение мирового судьи.

«В результате вмешательства надзорного ведомства права военнослужащего восстановлены, водительское удостоверение ему возвращено», — сказано в тексте.