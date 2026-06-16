Жительница Пензенской области через суд взыскала деньги с юристов, не выполнивших свои обязательства Общество

Пенза, 16 июня 2026. PenzaNews. Бессоновский районный суд Пензенской области обязал юридическую фирму и ее бывшую сотрудницу вернуть местной жительнице около 206 тыс. рублей в связи с невыполнением надлежащим образом договоров на оказание юридических услуг и компенсировать причиненный моральный вред.

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«В декабре 2024 года жительница Бессоновского района обратилась в юридическую фирму, которая приняла на себя обязательства представлять ее интересы при оформлении права собственности на дом, за что она оплатила 104 тыс. 200 рублей. Консультацию осуществляла сотрудница организации, которая позже стала осуществлять предпринимательскую деятельность по оказанию юридических услуг без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и в качестве самозанятого, и с ней гражданка заключила устный договор по оформлению наследственных прав на долю в земельном участке, оплатив за услугу 101 тыс. 600 рублей. Однако квалифицированная юридическая помощь ей не была оказана, юристы ввели ее в заблуждение относительно способа и порядка защиты ее прав, отказались вернуть денежные средства в связи с неоказанием юридических услуг», — говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

В нем поясняется, что после этого женщина обратилась в суд с требованиями признать расторгнутыми договоры на оказание юруслуг, взыскать оплаченные по ним суммы и компенсацию морального вреда.

«Суд, рассмотрев материала дела, пришел к выводу, что юридические услуги ответчиками надлежащим образом не выполнены. В результате суд обязал их вернуть истице деньги, оплаченные за договоры, — 205 тыс. 800 рублей и компенсировать моральный вред на общую сумму 10 тыс. рублей. Решение суда вступило в законную силу», — уточняется в тексте.