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В Пензенской городской агломерации за 5 месяцев автобусами и троллейбусами перевезено более 23 млн. пассажиров

16:01 | 16.06.2026 | Общество

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Пенза, 16 июня 2026. PenzaNews. Автобусы большого класса и троллейбусы на территории Пензенской городской агломерации перевезли за 5 месяцев 2026 года более 23 млн. человек, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В Пензенской городской агломерации за 5 месяцев автобусами и троллейбусами перевезено более 23 млн. пассажиров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За 5 месяцев в Пензенской городской агломерации автобусами большого класса и троллейбусами перевезено свыше 23 млн. человек — на 11% больше, чем за январь-май 2025 года. Стоимость проезда в Пензе остается одной из самых низких в ПФО. Результаты транспортной реформы, начатой в 2022 году, обсудили на заседании областного правительства», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» во вторник, 16 июня.

Олег Мельниченко отметил, что автопарк общественного транспорта в Пензенской области за последние 5 лет пополнили почти 350 единиц новых машин, включая 94 троллейбуса.

«В 2026-2028 годах по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» совместно с частными перевозчиками планируем приобрести еще порядка 200 автобусов большого и малого классов. В течение лета ожидаем поставку 27 автобусов для агломерации», — добавил губернатор.

«Главное — контроль за работой общественного транспорта на линии, эта работа должна быть усилена», — подчеркнул он.


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