Ильдар Усманов проконтролировал ход ремонта подземного перехода на проспекте Победы в Пензе Общество

Пенза, 17 июня 2026. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Ильдар Усманов проконтролировал ход работ по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода на проспекте Победы около завода «Электроприбор».

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе выезда на место в минувший вторник, 16 июня, он убедился, что завершен капремонт трех лестничных маршей из четырех, ведется монтаж металлоконструкций для установки навесов над лестничными сходами со стороны предприятия, обустроена дренажная система, которая, как ожидается, позволит предотвращать скопление воды в переходе.

«Новый подрядчик выполнил 90% работ по обновлению подземной части. Ведется сборка металлоконструкций для крепления керамогранитных панелей, которые придадут сооружению современный внешний вид», — прокомментировал Ильдар Усманов увиденное.

Фото: Penza-gorod.ru

Он отметил, что действия предыдущего подрядчика привели к задержкам выполнения работ, а новая организация показывает высокую эффективность.

«Достигнут значительный прогресс, и многие важные этапы уже позади», — констатировал Ильдар Усманов.

На данный момент с учетом перерасчета в связи с изменением цен стоимость проекта капитального ремонта подземного пешеходного перехода составляет около 28 млн. рублей, окончание строительных работ намечено на 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба администрации Пензы.