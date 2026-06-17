НКО Пензенской области получат президентские гранты на сумму около 52 млн. рублей Общество

Пенза, 17 июня 2026. PenzaNews. Четырнадцать некоммерческих организаций Пензенской области получат 51,6 млн. рублей по итогам второго в 2026 году конкурса президентских грантов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что самый большой грант — 20 млн. 872 тыс. 350 рублей — выиграла автономная некоммерческая организация содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи»

«Средства будут направлены на реализацию проекта «Люди труда. Модель инклюзивной социально-трудовой интеграции бойцов СВО с инвалидностью в сообщество АНО «Квартал Луи», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что также в числе получателей президентских грантов — АНО «Спасение надежды», которое будет выделен грант в размере 7 млн. 383 тыс. 691 рубль 53 копейки на проект «Спасение надежды: перезагрузка реальности. Комплексная программа ресоциализации и трудоустройства для зависимых женщин с детьми».

«Минимальный грант среди НКО Пензенской области — 298 тыс. 899 рублей — получит автономная некоммерческая организация поддержки семьи и духовно-нравственного просвещения «Верба». Средства будут направлены на реализацию проекта по повышению осведомленности студентов пензенских колледжей о научной и этической стороне зарождения жизни человека и пропаганде ответственного родительства «Сознательное родительство: ценность и ответственность», — сказано в сообщении.