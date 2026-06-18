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Олег Мельниченко внес предложения по развитию территорий муниципальных образований на заседании совета по местному самоуправлению при Совете Федерации

10:26 | 18.06.2026 | Общество

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Пенза, 18 июня 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко по видеосвязи принял участие в заседании совета по местному самоуправлению при Совете Федерации, в ходе которого озвучил предложения по развитию территорий муниципальных образований.

Олег Мельниченко внес предложения по развитию территорий муниципальных образований на заседании совета по местному самоуправлению при Совете Федерации

Фото: Pnzreg.ru

«Внес предложения по развитию территорий муниципальных образований на заседании совета по местному самоуправлению при Совете Федерации. Стимулирование строительства жилья в населенных пунктах во многом зависит от господдержки в создании социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры. Видим необходимость возобновления в стране программы «Стимул», которая в 2021-2024 годах позволила создать более 20 инженерных и дорожных объектов для развития микрорайонов Пензы и «Города Спутника». В результате это дало возможность построить около 1 млн. кв. метров жилья», — написал Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере «Макс» вечером в минувшую среду, 17 июня.

Глава региона отметил, что развитию территорий муниципалитетов также способствует программа «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Он напомнил, что за время действия программы в Пензенской области было благоустроено более 700 общественных пространств.

«А благодаря победам во всероссийском конкурсе за последние пять лет реализовано 9 крупных проектов по реновации», — добавил Олег Мельниченко.


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