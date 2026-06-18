Олег Мельниченко внес предложения по развитию территорий муниципальных образований на заседании совета по местному самоуправлению при Совете Федерации Общество

Пенза, 18 июня 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко по видеосвязи принял участие в заседании совета по местному самоуправлению при Совете Федерации, в ходе которого озвучил предложения по развитию территорий муниципальных образований.

Фото: Pnzreg.ru

«Внес предложения по развитию территорий муниципальных образований на заседании совета по местному самоуправлению при Совете Федерации. Стимулирование строительства жилья в населенных пунктах во многом зависит от господдержки в создании социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры. Видим необходимость возобновления в стране программы «Стимул», которая в 2021-2024 годах позволила создать более 20 инженерных и дорожных объектов для развития микрорайонов Пензы и «Города Спутника». В результате это дало возможность построить около 1 млн. кв. метров жилья», — написал Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере «Макс» вечером в минувшую среду, 17 июня.

Глава региона отметил, что развитию территорий муниципалитетов также способствует программа «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Он напомнил, что за время действия программы в Пензенской области было благоустроено более 700 общественных пространств.

«А благодаря победам во всероссийском конкурсе за последние пять лет реализовано 9 крупных проектов по реновации», — добавил Олег Мельниченко.