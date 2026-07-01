Олег Мельниченко обратился к жителям Пензенской области в связи с Днем ветеранов боевых действий Общество

Пенза, 1 июля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обратился к жителям региона в связи с Днем ветеранов боевых действий.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Пензенской области

«Уважаемые жители Пензенской области! Сегодня мы отмечаем памятную дату — День ветеранов боевых действий Пензенской области. Она была установлена в нашем регионе 5 лет назад и за это время стала священным днем для тысяч пензенских семей участников СВО, ветеранов боевых действий на Северном Кавказе, в Афганистане других горячих точках», — отметил Олег Мельниченко.

Он добавил, что в Пензенской области живут и трудятся 15 тыс. ветеранов боевых действий.

«Это сплоченное сообщество, на котором держится преемственность лучших воинских традиций, общественная и волонтерская деятельность, патриотическое воспитание. Ваша жизнь — пример истинного и беззаветного служения Родине. Вы с честью выполнили воинский долг, проявили стойкость и мужество в моменты, когда решалась судьба страны. Ваш подвиг навсегда останется в памяти земляков, а ваш опыт и нравственные ориентиры будут служить опорой для следующих поколений», — констатировал губернатор.

По словам Олега Мельниченко, в Пензенской области уделяется особое внимание поддержке ветеранов боевых действий: вводятся меры социальной помощи, совершенствуются программы трудоустройства и реабилитации, запускаются кадровые и патриотические проекты.

«Уважаемые ветераны! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, душевного спокойствия и внимания со стороны родных и близких. Пусть ваша жизнь будет наполнена уважением и благодарностью земляков, а каждый день приносит чувство востребованности и гордости за пройденный путь. Вы наша гордость и опора!» — подчеркнул глава региона.