Сергей Васянин обратился к жителям Пензы в связи с Днем ветеранов боевых действий Общество

Пенза, 1 июля 2026. PenzaNews. Временно исполняющий полномочия председателя Пензенской городской думы Сергей Васянин обратился к жителям областного центра в связи с Днем ветеранов боевых действий.

Фото: Pgduma.ru

«Сегодня в нашей стране отмечается День ветеранов боевых действий. Он объединяет более 2 млн. российских военнослужащих, которые в разные годы с оружием в руках отстаивали интересы родного государства в горячих точках, зонах боевых столкновений и военных конфликтах. Эти люди не понаслышке знают, что такое защищать Родину. Мужественно и храбро, оставаясь до конца верными присяге, они всегда были готовы дать отпор врагу», — отметил он.

«Мы гордимся их отвагой, храбростью, патриотизмом и преданностью Отчизне и воспитаем на их славных примерах подрастающее поколение, сохранив навсегда память о мужестве и героизме тех, кто остался на полях сражений! Низкий им поклон и вечная слава!» — цитирует Сергея Васянина пресс-служба гордумы.