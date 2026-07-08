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Почетный гражданин Заречного Александр Ефимов умер на 73-м году жизни

13:59 | 08.07.2026 | Общество

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Заречный, 8 июля 2026. PenzaNews. Ветеран атомной энергетики и промышленности, почетный гражданин города Заречного Пензенской области Александр Ефимов скончался на 73-м году жизни.

Почетный гражданин Заречного Александр Ефимов умер на 73-м году жизни. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно информации, размещенной на сайте администрации ЗАТО, прощание с покойным пройдет в ритуальном зале на улице Коммунальной в предстоящий четверг, 9 июля, в 12.00.

«Более 45 лет Александр Иванович проработал в коммунальной сфере. Свой трудовой путь он начал в 1980 году на градообразующем предприятии — Пензенском приборостроительном заводе (в настоящее время — АО «ФНПЦ «ПО «Старт» имени М.В. Проценко») сначала в 28 отделе, затем в цехе №80. С 1987 по 1992 годы работал в ЖКУ города, после чего вновь вернулся на завод, где с 1995 года руководил цехом №12. [...] В 2010 году Александр Иванович возглавил СХП «Старт-Энерго», а после передачи энергетического комплекса города в концессию продолжил работать в ООО «ЭнергоПромРесурс», — отмечается в некрологе.


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