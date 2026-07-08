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Олег Мельниченко проконтролировал ход ремонта дороги, соединяющей улицы Тернопольскую и Глазунова в Пензе

17:04 | 08.07.2026 | Общество

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Пенза, 8 июля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко проконтролировал ход ремонта дороги, которая соединяет улицы Тернопольскую и Глазунова в Пензе.

Олег Мельниченко проконтролировал ход ремонта дороги, соединяющей улицы Тернопольскую и Глазунова в Пензе

Фото: Pnzreg.ru

«Продолжаем приводить в порядок пензенские дворы и внутриквартальные дороги, которыми никто не занимался много лет. Все объекты держу на личном контроле. Сегодня осмотрел участок дороги от улицы Тернопольской до улицы Глазунова, где ведет ремонтные работы компания «Мостовик», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс» в среду, 8 июля.

Он отметил, что общая площадь обновленного дорожного покрытия составит 3 тыс. кв. метров, тротуаров — 700 кв. метров.

«Дорога проходит через жилой массив вдоль детского сада и школы №57. Теперь детям и родителям удобнее добираться до образовательных учреждений», — отметил губернатор.

Олег Мельниченко добавил, что всего запланировано отремонтировать 43 участка внутриквартальных дорог и дорог частного сектора Пензы.

«Четыре объекта уже готовы — дороги на улицах Виражной и Переходной, а также два участка проезжей части на улице Антонова. Еще на 12 объектах сейчас идут работы. Все запланированное завершим до конца августа», — уточнил он.


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