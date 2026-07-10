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Все парковые и рекреационные зоны Пензы необходимо привести в надлежащее состояние — Олег Мельниченко

11:01 | 10.07.2026 | Общество

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Пенза, 10 июля 2026. PenzaNews. Все парковые и рекреационные зоны Пензы необходимо привести в надлежащее состояние. Об этом заявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Все парковые и рекреационные зоны Пензы необходимо привести в надлежащее состояние — Олег Мельниченко

Фото: Pnzreg.ru

«Сейчас мы доводим до конца благоустройство парка имени Белинского. Далее нужно переключиться на другие знаковые места города, такие как сквер Дружбы и Комсомольский парк. Необходимо привести все парковые и рекреационные зоны Пензы в надлежащее состояние», — сказал глава региона в ходе заседания областного правительства, состоявшегося в минувший четверг, 9 июля.

«Был в сквере Героев‐чернобыльцев, обсудили необходимость обустройства там нормального асфальтового покрытия. Отдельно отмечу сквер Белинского, это центральный сквер города, рядом с драматическим театром. Сейчас там ходить невозможно. Нужно повсеместно навести порядок и сделать все качественно, чтобы у жителей не возникало вопросов. То же касается и паровоза [монумента на улице Луначарского], это один из символов Пензы, и он также требует должного внимания», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба правительства Пензенской области.


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