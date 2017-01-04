Более 100 пензенских школьников отправились в лыжный агитпоход «Звездный» Спорт Пенза, 4 января 2017. PenzaNews. Более 100 юных туристов стали участниками лыжного агитпохода «Звездный», маршрут которого пройдет по территории восьми районов Пензенской области — Городищенского, Камешкирского, Кузнецкого, Лунинского, Мокшанского, Неверкинского, Пензенского и Сосновоборского. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Предполагается, что учащиеся соберут сведения о людях, возводивших Сурский оборонительный рубеж. Также они будут посещать школьные музеи, помогать участникам Великой Отечественной войны по хозяйству, изучать местные традиции и обычаи, выступать с концертами и бороться за победу в спортивных соревнованиях. Финал агитпохода состоится в Кузнецке в предстоящую субботу, 7 января. В ходе торжественной линейки будут отмечены лучшие туристкие группы, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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