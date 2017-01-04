03:08:45 Четверг, 5 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Более 100 пензенских школьников отправились в лыжный агитпоход «Звездный»

11:16 | 04.01.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 4 января 2017. PenzaNews. Более 100 юных туристов стали участниками лыжного агитпохода «Звездный», маршрут которого пройдет по территории восьми районов Пензенской области — Городищенского, Камешкирского, Кузнецкого, Лунинского, Мокшанского, Неверкинского, Пензенского и Сосновоборского.

Более 100 пензенских школьников отправились в лыжный агитпоход «Звездный»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Предполагается, что учащиеся соберут сведения о людях, возводивших Сурский оборонительный рубеж.

Также они будут посещать школьные музеи, помогать участникам Великой Отечественной войны по хозяйству, изучать местные традиции и обычаи, выступать с концертами и бороться за победу в спортивных соревнованиях.

Финал агитпохода состоится в Кузнецке в предстоящую субботу, 7 января.

В ходе торжественной линейки будут отмечены лучшие туристкие группы, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
Пензенский музей пригласил посетителей на лыжную прогулку В Пензе 16-летний подросток подозревается в краже телефона
В Мордовии в ДТП попал менеджер из Пензенской области В Лунино из бара украли музыкальный центр
В Пензе две молодые матери попались на краже одежды из торгового центра В Пензе сыграют в хоккей в валенках
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама