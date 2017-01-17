11:37:37 Вторник, 17 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Еще пятеро пензенских регбистов претендуют на участие в чемпионате Европы

09:34 | 17.01.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 17 января 2017. PenzaNews. Пятеро воспитанников центра спортивной подготовки Пензенской области принимают участие в просмотре в сборную России по регби среди юниоров в возрасте до 19 лет.

Еще пятеро пензенских регбистов претендуют на участие в чемпионате Европы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В их числе — Владислав Яманин, Алексей Стукалов, Даниил Потиханов, Кирилл Коняхин и Павел Жиляев.

Они участвуют в тестировании уровня физической и технической подготовки, которое стартовало в Щелково в минувший понедельник, 16 января.

По его итогам будет сформирован состав национальной команды для участия в первенстве Европы, сообщается на сайте ЦСП.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на место в составе сборной России претендуют также двое воспитанников училища олимпийского резерва Пензенской области Илья Бояров и Даниил Назаров.
Актуальное
Читайте также
Житель Заречного подозревается в краже денег из пензенского бара Фонд «Покров» признателен мэру Пензы за поддержку благотворительного концерта
В Шемышейке суд ограничил в родительских правах не интересующуюся сыном мать В Пензенской области браконьеры убили кабана и косулю
В Мокшане подросток и его приятель подозреваются в краже из машины Пензенские абоненты «МегаФона» за одну ночь проговорили 7,5 млн. минут
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама