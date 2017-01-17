Еще пятеро пензенских регбистов претендуют на участие в чемпионате Европы Спорт

Пенза, 17 января 2017. PenzaNews. Пятеро воспитанников центра спортивной подготовки Пензенской области принимают участие в просмотре в сборную России по регби среди юниоров в возрасте до 19 лет.

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В их числе — Владислав Яманин, Алексей Стукалов, Даниил Потиханов, Кирилл Коняхин и Павел Жиляев.

Они участвуют в тестировании уровня физической и технической подготовки, которое стартовало в Щелково в минувший понедельник, 16 января.

По его итогам будет сформирован состав национальной команды для участия в первенстве Европы, сообщается на сайте ЦСП.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на место в составе сборной России претендуют также двое воспитанников училища олимпийского резерва Пензенской области Илья Бояров и Даниил Назаров.