19 пензенских спортсменов включены в сборные России по гимнастике Спорт

Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. 19 пензенских спортсменов включены в состав сборных России по спортивной и художественной гимнастике на 2017 год.

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13 человек вошли в состав команды по спортивной гимнастике.

В основной зачислены Денис Аблязин и Наталья Капитонова, в резерв — Иван Тихонов и Ильдар Юскаев. В молодежный состав включены Артем Арнаут и Александр Глухов, в юниорский — Наиль Гульмаяров, юношеский — Валентин Бесхмельницын, Сергей Гоглов, Владислав Лукьянов, Олег Ступкин и Ангелина Косынкина.

Всего в национальную команду вошли 119 спортсменов, в том числе Алия Мустафина, которая взяла паузу в карьере.

Из 79 спортсменок, вошедших в состав сборной по художественной гимнастике, пятеро представляют Пензенскую область.

В основной в групповых упражнениях включены Дария Колобова и Анастасия Близнюк, в резерв — Полина Хонина, выступающая с индивидуальной программой. В молодежный состав в групповых упражнениях вошла Елизавета Богацкова. В юниорский состав включена Анастасия Безрукова, сообщает пресс-служба спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике имени Н. А. Лавровой.