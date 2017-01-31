16:00:52 Вторник, 31 января
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

19 пензенских спортсменов включены в сборные России по гимнастике

10:02 | 31.01.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. 19 пензенских спортсменов включены в состав сборных России по спортивной и художественной гимнастике на 2017 год.

19 пензенских спортсменов включены в сборные России по гимнастике

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

13 человек вошли в состав команды по спортивной гимнастике.

В основной зачислены Денис Аблязин и Наталья Капитонова, в резерв — Иван Тихонов и Ильдар Юскаев. В молодежный состав включены Артем Арнаут и Александр Глухов, в юниорский — Наиль Гульмаяров, юношеский — Валентин Бесхмельницын, Сергей Гоглов, Владислав Лукьянов, Олег Ступкин и Ангелина Косынкина.

Всего в национальную команду вошли 119 спортсменов, в том числе Алия Мустафина, которая взяла паузу в карьере.

Из 79 спортсменок, вошедших в состав сборной по художественной гимнастике, пятеро представляют Пензенскую область.

В основной в групповых упражнениях включены Дария Колобова и Анастасия Близнюк, в резерв — Полина Хонина, выступающая с индивидуальной программой. В молодежный состав в групповых упражнениях вошла Елизавета Богацкова. В юниорский состав включена Анастасия Безрукова, сообщает пресс-служба спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике имени Н. А. Лавровой.
Актуальное
Читайте также
В пензенской горбольнице №6 завершен ремонт отделения оториноларингологии Пензенская область получит 47 млн. рублей на высокотехнологичную медпомощь
Стала известна программа празднования 70-летия отечественного хоккея в Пензе В Пензе еще 13 классов закрыли на карантин
Житель Заречного отделался условным сроком за сообщение о готовящемся взрыве на КПП Мэр Пензы возглавил медиарейтинг глав администраций столиц регионов ПФО за 2016 год
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама