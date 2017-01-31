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Пензенские спортсмены выступят на Кубке России по прыжкам в воду

11:52 | 31.01.2017 | Спорт

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Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. Пензенские спортсмены примут участие в Кубке России по прыжкам в воду, который пройдет в Смоленске с 1 по 5 февраля.

Пензенские спортсмены выступят на Кубке России по прыжкам в воду

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в администрации центра спортивной подготовки региона, на состязания отправятся воспитанники ЦСП Надежда Бажина, Ольга Кулемина, Евгений Кузнецов, Илья Захаров, Игорь Мялин, Валерия Белова, Александра Бибикина, Ирина Асташкина, Полина Саекова и Максим Малофеев.

«По итогам соревнований будет сформирован состав сборной России для участия в международных соревнованиях зимне-весеннего периода серии Гран-при и Мировой серии, а также определен предварительный расширенный состав команды для участия в чемпионата Европы и мира 2017 года», — пояснили в учреждении.
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