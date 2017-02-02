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Евгений Кузнецов и Илья Захаров завоевали «золото» Кубка России по прыжкам в воду

14:41 | 02.02.2017 | Спорт

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Пенза, 2 февраля 2017. PenzaNews. Воспитанники центра спортивной подготовки Пензенской области Евгений Кузнецов и Илья Захаров завоевали «золото» Кубка России по прыжкам в воду с трехметрового трамплина.

Евгений Кузнецов и Илья Захаров завоевали «золото» Кубка России по прыжкам в воду. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Они набрали 450,18 балла.

Второе место заняли Вячеслав и Евгений Новоселов, заработавшие 386,43 балла. Третьими с результатом 369,06 стали Никита Николаев и Илья Молчанов.

Кроме того, пензенские спортсмены Игорь Мялин и Александр Гальченко заняли 13 место, набрав 290,70 балла.

Георгий Коровин из Пензы в паре с Михаилом Шехтманом из Москвы получили 270,81 балла и стали 16-ми.

В индивидуальных прыжках с вышки представительницы Пензы Валерия Белова и Полина Саекова с результатом 257,30 и 247,65 балла заняли четвертое и пятое места соответственно.
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