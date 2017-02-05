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В Пензу прибыл двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников

10:09 | 05.02.2017 | Спорт

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Пенза, 5 февраля 2017. PenzaNews. Советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников прибыл в Пензу для участия в мероприятиях, посвященных 70-летию отечественного хоккея, в воскресенье, 5 февраля.

В Пензу прибыл двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников

Фото: Pnzreg.ru

Так, в 11:00 он вместе с воспитанниками СДЮСШОР по хоккею возложит цветы к памятнику заслуженному тренеру России Юрию Моисееву.

С 13.30 до 14.45 Александр Кожевников проведет мастер-класс для призеров соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба».

С 15.00 до 16.00 часов запланировано посещение музея хоккея СЗК «Дизель-Арена», где чемпион проведет автограф-сессию.

В 16.00 он примет участие в церемонии вручения наград ветеранам пензенского хоккея.

В 17.00 на хоккейном матче между пензенским «Дизелем» и курганским «Зауральем» вместе с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым он сделает символическое вбрасывание шайбы.
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