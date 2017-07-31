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Анастасия Фесикова в составе сборной России завоевала «серебро» ЧМ в эстафете

08:15 | 31.07.2017 | Спорт

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Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. Сборная России по плаванию, в состав которой входит пензенская спортсменка Анастасия Фесикова, завоевала «серебро» в комбинированной эстафете четыре по 100 метров на чемпионате мира по водным видам спорта.

Анастасия Фесикова в составе сборной России завоевала «серебро» ЧМ в эстафете

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Турнир, проходивший в венгерском Будапеште, завершился в минувшее воскресенье, 30 июля.

Российские спортсменки — Анастасия Фесикова, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова и Вероника Попова — завершили дистанцию за 3 минуты 53,38 секунды, установив рекорд Европы.

Первенствовали пловчихи из США, которые показали результат 3 минуты 51,55 секунды, став рекордсменками мира.

Третье место заняли австралийские спортсменки, проплывшие эстафету за 3 минуты 54,29 секунды, сообщает агентство спортивной информации «Весь спорт».
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