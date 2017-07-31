Анастасия Фесикова в составе сборной России завоевала «серебро» ЧМ в эстафете Спорт Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. Сборная России по плаванию, в состав которой входит пензенская спортсменка Анастасия Фесикова, завоевала «серебро» в комбинированной эстафете четыре по 100 метров на чемпионате мира по водным видам спорта. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Турнир, проходивший в венгерском Будапеште, завершился в минувшее воскресенье, 30 июля. Российские спортсменки — Анастасия Фесикова, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова и Вероника Попова — завершили дистанцию за 3 минуты 53,38 секунды, установив рекорд Европы. Первенствовали пловчихи из США, которые показали результат 3 минуты 51,55 секунды, став рекордсменками мира. Третье место заняли австралийские спортсменки, проплывшие эстафету за 3 минуты 54,29 секунды, сообщает агентство спортивной информации « Весь спорт ». Нашли ошибку в тексте?

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Сообщить новость