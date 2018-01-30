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«Рязань» разгромила пензенский «Дизель» со счетом 5:2

11:02 | 30.01.2018 | Спорт

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Пенза, 30 января 2018. PenzaNews. Клуб «Рязань» одержал уверенную победу над пензенским «Дизелем» со счетом 5:2 в домашнем матче, состоявшемся в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов вечером в минувший понедельник, 29 января.

«Рязань» разгромила пензенский «Дизель» со счетом 5:2

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Комментируя результаты игры, наставник пензенской команды Андрей Сидоренко признался, что был не готов к поражению с таким крупным счетом.

«Такие нелепые голы просто ломают игру. Стараемся спасать матч, сбиваемся на индивидуальные действия. Конечно, очень много ненужных, неоправданных удалений. […] Ни одна линия на должном уровне, на том, котором мы хотели бы видеть, не сыграла сегодня», — цитирует главного тренера пресс-служба «Дизеля».

Таким образом, после 45 проведенных игр пензенский клуб набрал 56 очков. Команда располагается на 22 строчке турнирной таблицы.

Следующий матч «Дизель» проведет дома 4 февраля. Его соперником станет ЦСК ВВС из Самары.
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