«Рязань» разгромила пензенский «Дизель» со счетом 5:2 Спорт Пенза, 30 января 2018. PenzaNews. Клуб «Рязань» одержал уверенную победу над пензенским «Дизелем» со счетом 5:2 в домашнем матче, состоявшемся в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов вечером в минувший понедельник, 29 января. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Комментируя результаты игры, наставник пензенской команды Андрей Сидоренко признался, что был не готов к поражению с таким крупным счетом. «Такие нелепые голы просто ломают игру. Стараемся спасать матч, сбиваемся на индивидуальные действия. Конечно, очень много ненужных, неоправданных удалений. […] Ни одна линия на должном уровне, на том, котором мы хотели бы видеть, не сыграла сегодня», — цитирует главного тренера пресс-служба «Дизеля». Таким образом, после 45 проведенных игр пензенский клуб набрал 56 очков. Команда располагается на 22 строчке турнирной таблицы. Следующий матч «Дизель» проведет дома 4 февраля. Его соперником станет ЦСК ВВС из Самары. Нашли ошибку в тексте?

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