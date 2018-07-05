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Первенство Пензенской области по триатлону состоится 6 июля

08:57 | 05.07.2018 | Спорт

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Пенза, 5 июля 2018. PenzaNews. Первенство Пензенской области по триатлону состоится в микрорайоне Ахуны города Пензы в предстоящую пятницу, 6 июля.

Первенство Пензенской области по триатлону состоится 6 июля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем примут участие представители школы олимпийского резерва водных видов спорта, УОР и центра спортивной подготовки Пензенской области.

Участники будут соревноваться в трех возрастных группах: юниоры и юниорки — 1999–2000 годов рождения; юноши и девушки — 2001–2003 годов рождения, а также с 2004 года рождения и моложе.

Плавание пройдет в открытом бассейне в Ахунах, бег и велогонка — на велолыжеролеррной трассе.

Победитель будет определен по наименьшему суммарному времени путем сложения результатов в трех видах программы, сообщается на сайте дворца водного спорта «Сура».

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