«Дизель» в Пензе обыграл челябинский «Челмет» Спорт

Пенза, 21 сентября 2020. PenzaNews. Пензенский «Дизель» одержал победу над челябинским «Челметом» в домашнем матче «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» сезона 2020–2021 годов.

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Как сообщает пресс-служба пензенского клуба, первый период команды провели в равной борьбе без особого обилия опасных моментов. Однако в концовке стартового игрового отрезка гости использовали один из немногих шансов, и Егор Степанов отправил шайбу в ворота «Дизеля» — 0:1.

В начале второго периода хозяева сравняли счет, отличился Александр Борисенков. Затем Никита Ли вывел пензенцев вперед — 2:1.

В третьем отрезке встречи зрители заброшенных шайб не увидели.

После пяти проведенных игр «Дизель» заработал 8 очков. Команда находится на четвертой строчке турнирной таблицы.